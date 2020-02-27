Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmalarında bu gece iki maç oynandı.

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Manchester City'yi ağırlarken, Juventus ise Fransa'da Olympique Lyon'un konuğu oldu.

M.CİTY MADRİD DEPLASMANINDAN GALİP AYRILDI

Şampiyonlar ligini 13 kezle en fazla kazanan kulüp rekorunu elinde tutan İspanya temsilcisi Real Madrid ile İngiltere temsilcisi Manchester City'nin karşılaşmasında ilk yarı golsüz geçti.

Mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan Real Madrid, 60. dakikada Isco'nun ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Manchester City, 78. dakikada Gabriel Jesus ve 83. dakikada penaltıdan Kevin de Bruyne'ün golleriyle maçı 2-1 kazanarak rövanş öncesi önemli skor avantajı elde etti.

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, rakibine yaptığı faulün ardından 86. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Manchester City'de Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

LYON DEPLASMAN ÖNCESİ AVANTAJ ELDE ETTİ

Karşılaşmaya atak başlayan ev sahibi Olympique Lyon, 31. dakikada Lucas Tousart'ın fileleri sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Juventus'un ikinci devredeki gol çabaları sonuç vermedi ve müsabakayı 1-0 kazanan Olympique Lyon, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Karşılaşmaların rövanşları, 17 Mart Salı günü oynanacak.