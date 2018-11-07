Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi Kızılyıldız'dan

Stoch'tan bir jeneriklik gol daha

1 Schalke'nin hocası: Derbiyi çok iyi analiz ettik Temsilcimiz G.Saray'ı 2-0 yenen Schalke 04'te teknik direktör Tedesco, maç öncesi yaptıkları video analizlerin işe yaradığını söyledi.

2 Beşiktaş, Babel ve Adriano ile uzatacak Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Babel ve Adriano, yeni kontrat imzalamak için hazır olduklarını yönetime iletti.

3 Muslera'nın yaptığı büyük hatalar Fenerbahçe derbisinde Isla'yı düşürerek penaltıya sebep olan Muslera, dün akşam oynanan Schalke maçında da büyük bir hatanın altına imza attı.

4 Fatih Terim: TFF'nin yaptığı zevk meselesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 yendildikleri Schalke maçı sonrası TFF ve Fırat Aydınus'u sert sözlerle eleştirdi.

5 Terim'den Ali Koç'a: Bana centilmenlikten bahsediyor Galatasaray teknik direktörü, olaylı derbi maç sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali koç'un kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

6 Ampute Milli Takımına coşkulu karşılama Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda finale yükselen ve Dünya ikincisi olarak ülkeye geri dönen Ampute Milli Takımı, Atatürk Havalimanı'nda sevinçle karşılandı.

7 Galatasaray Almanya deplasmanından puan çıkaramadı Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü ve kritik maçında Schalke 04'ye 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Schalke 8 puan yükselirken, tesilcimiz 4 puanda kaldı.

8 Gomis'ten birbirinden güzel goller Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Al Hilal'ın 4-1 kazandığı Al Ittifaq maçında 2 gol birden atarak takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.

9 Mustafa Cengiz: Milleti aptal zannetmesinler Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'a çok çarpıcı açıklamalarda bulunurken PFDK sevklerine sert tepki gösterdi.