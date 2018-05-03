Şampiyonlar Ligi'nde gol rekoru

Devler Ligi'nde 2017-18 sezonunda şu ana kadar oynanan 124 maçta 397 gol atıldı. Maç başına 3,2 gol atılan ligde, 28 dakikada bir fileler havalandırıldı. Ligde en fazla gol (71) ise 61 ile 75. dakikalar arasında kaydedildi. Böylece ligde 381 golün atıldığı ve 3,04 ortalamaya ulaşılan 2016-17 sezonu geride bırakıldı.

RONALDO, XAVI'Yİ GERİDE BIRAKTI

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo, Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldıkları yarı final rövanş mücadelesinde Şampiyonlar Ligi'ndeki 152. maçına çıktı. Aynı zamanda ligin en golcü oyuncusu konumundaki Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 151 kez forma giyen İspanyol futbolcu Xavi Hernandez'i geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. Porto'nun kalesini koruyan Iker Casillas, 167 kezle ligin en fazla forma giyen oyuncusu konumunda bulunuyor.

ZIDANE LIPPI'Yİ YAKALADI

Real Madrid'in Fransız teknik direktörü Zinedine Zidane, bir kez daha adını Şampiyonlar Ligi tarihine yazdırdı. Zidane, Juventus'ta görev yaptığı dönemde 1996-98 yıllarında takımına final oynatan İtalyan Marcello Lippi'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üç finale çıkan ilk teknik adam olacak. İlişkili Haberler Real Madrid ve Zidane tarihe geçti.

ZIDANE ELEME TURLARINDA NAMAĞLUP

Zinedine Zidane, göreve geldiği Ocak 2016'dan bu yana takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 11 eleme turunda da başarılı oldu. Son üç sezonda ikisi final olmak üzere gruplardan sonra 11 eleme turuna çıkan Zidane yönetimindeki Real Madrid, bunların tamamında rakiplerini geçmeyi başardı.

EN GOLLÜ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİNDEN BİRİ YAŞANDI

Liverpool'un Roma'yı 5-2 ve 2-4'lük skorlarla elediği eşleşme, 1959-60 sezonundan sonra en gollü yarı final olarak kayıtlara geçti. Yarı finalde karşılaşan iki takım, rakip fileleri 13 kez havalandırdı.