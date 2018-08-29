Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan takımlar

Holldanda'da oynanan ilk karşılaşmada Dynamo Kiev'i 3-1 mağlup eden Ajax deplasmanda oynanan mücadeleden 0-0'lık skorla ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı. Gruplara kalan diğer bir takım ise sahasında Mol Vodi ile 1-1 berabere kalan AEK Atina oldu. Yunanistan temcilsicisi deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanmayı başarmıştı.

Günün son maçında ise Young Boys, deplasmanda Dinamo Zagreb'i 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde grup etabına katılma hakkı kazandı. İki takım arasında İsviçre'de oynanan mücadele 1-1'lik skorla sona ermişti.