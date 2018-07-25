Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

1 Ali Koç Avrupa tehlikesinin altını çizdi Fenerbahçe'nin bu sezon 30 milyon euro kar yapması gerektiğini dile getiren Ali Koç, "Avrupa tehlikesi bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

2 Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün borcunun 31 Mayıs 2018 itibarıyla 621 milyon euro (3.2 milyar TL) olduğunu açıkladı.

3 Fenerbahçe Janssen için harekete geçti Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiraladığı Janssen'i bu sezon satın alma opsiyonu ile kiralamak için İngiliz ekibi Tottenham'la görüşüyor.

4 Barça, Roma'nın elinden Malcom'u kaptı Barcelona, Roma'nın transfer etmek üzere olduğu Malcom'u 42 milyon euro bonservis bedeli karşılığı transfer etti.

5 Türk Milli Takımı'nı seçebilecek genç futbolcular Henüz A Milli Takım seviyesinde forma giymemiş, Almanya alt yaş kategorilerinde milli olan, ileride Türkiye Milli Takımı'nı seçebilecek olan genç yıldızları sizler için derledik.

6 Şenol Güneş Fabri'nin satılmasını yanlış buldu Fabri'nin satılması takım içinde gerginlik oluşturdu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başkan Fikret Orman'a Fabri'nin Fulham'a satılmasının doğru bir karar olmadığını söyledi.

7 Yasin Öztekin taraftardan helallik istedi Yasin Öztekin, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray taraftarlarına veda etti ve sarı-kırmızılı taraftarlardan helallik istedi.

8 Yılın en iyi futbolcu ve antrenör adayları açıklandı FIFA yılın en iyi futbolcu ve antrenör adaylarını açıkladı

9 Adının hakkını veren milli okçu: Mete Gazoz Türkiye ve dünyaya adını 2016 Rio Olimpiyatları'nda duyuran milli okçu Mete Gazoz, Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda da altın madalya alarak başarısını devam ettirdi.