Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

D Grubu'nda Galatasaray, Almanya temsilcisi Schalke 04'ü konuk ettiği maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

İspanya ekibi Barcelona, B Grubu maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Inter'i 2-0'lık skorla geçti. Barcelona'nın gollerini 32. dakikada Rafinha, 83. dakikada Jordi Alba buldu.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı ile İtalya ekibi Napoli, C Grubu mücadelesinde 2-2 berabere kaldı. Napoli'nin gollerini 29. dakikada Lorenzo Insigne, 77. dakikada Dries Mertens, PSG'nin gollerini 61. dakikada Mario Rui kendi kalesine ve 90+3. dakikada Angel Di Maria attı.

C Grubu'nun diğer maçında İngiltere temsilcisi Liverpool ise evinde Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini 20. dakikada Roberto Firmino, ikincisi penaltıdan olmak üzere 45 ve 51. dakikalarda Muhammed Salah, 80. dakikada Sadio Mane'nin bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

A Grubu:

Club Brugge (Belçika)-Monaco (Fransa): 1-1

Borussia Dortmund (Almanya)-Atletico Madrid (İspanya): 4-0

Takımlar O G B M A Y Av P Borussia Dortmund

3 3 0 0 8 0 +8 9 Atletico Madrid

3 2 0 1 5 6 -1 6 Club Brugge

3 0 1 2 2 5 -3 1 Monaco

3 0 1 2 2 6 -4 1

B Grubu:

PSV (Hollanda)-Tottenham (İngiltere): 2-2

Barcelona (İspanya)-Inter (İtalya): 2-0

Takımlar O G B M A Y Av P Barcelona

3 3 0 0 10 2 +8 9 Inter

3 2 0 1 4 4 0 6 Tottenham

3 0 1 2 5 8 -3 1 PSV

3 0 1 2 3 8 -5 1

C Grubu:

Liverpool (İngiltere)-Kızılyıldız (Sırbistan): 4-0

Paris Saint-Germain (Fransa)-Napoli (İtalya): 2-2

Takımlar O G B M A Y Av P Liverpool

3 2 0 1 7 3 +4 6 Napoli

3 1 2 0 3 2 +1 5 PSG

3 1 1 1 10 6 +4 4 Kızılyıldız

3 0 1 2 1 10 -9 1

D Grubu:

Galatasaray-Schalke 04 (Almanya): 0-0

Lokomotiv Moskova (Rusya)-Porto (Portekiz): 1-3