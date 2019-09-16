Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor

Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçları heyecanı yarın başlıyor.
Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, yarın ve 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında çarşamba günü TSİ 19.55'te Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk olacak.
Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.55 Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)
19.55 Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya)
22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Salzburg (Avusturya) - Genk (Belçika)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya)
22.00 Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya)
22.00 Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa)
18 Eylül Çarşamba:
19.55 Club Brugge (Belçika) - Galatasaray
19.55 Olympiakos (Yunanistan) - Tottenham (İngiltere)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)
22.00 Bayern Münih (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Atalanta (İtalya)
22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)
22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)