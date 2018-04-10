Şampiyonlar Ligi'nde Roma ve Liverpool turladı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları sonunda favoriler turnuvaya veda etti. Cengiz Ünder'in asistiyle 3. golü bulan Roma, 4-1'lik mağlubiyetin rövanşında 3-0 kazanarak Barcelona'yı eledi. Deplasmanda kazanan Liverpool da Manchester City'yi turnuva dışına itmeyi başardı.

ROMA BARCELONA'YA MUCİZEYİ YAŞATTI

Çeyrek final eşleşmesinde ilk maç Camp Nou'da oynandı. Roma, Manolas ve De Rossi'nin kendi kalesine attığı 2 golle birlikte İspanya'da 4-1 mağlup olmuştu.

Rövanş maçında ise sahada Roma fırtınası esti. Barcelona taraftarlarının beklentisini veremeyen Messi ve Suarez'e karşılık, sahada basmadık yer bırakmayan bir Roma takımı vardı.

Mücadelenin hemen başında gol perdesi Dzeko ile açıldı. Roma henüz 6. dakikada öne geçmişken yaralı Barcelona'nın üzerine gitti ve adeta İspanyol devini 45 dakika boyunca bozguna uğrattı. Ancak İtalyan devi ilk 45 dakikada başka gol bulamadı.

TUR CENGİZ İLE GELDİ

Maçın ikinci yarısında, ilk maçta kendi galesine gol atanlar yıldızlaştı. Önce De Rossi 58. dakikada penaltıdan skoru 2-0'a getirdi.

Maç öncesi sakatlığından dolayı yedek olacağı açıklanan Cengiz için dakikalar gelmişti. 77. dakiakda Patrik Schick çıkarken yerine milli yıldızımız Cengiz Ünder girdi.

Mücadelenin 82. dakikasında Roma korner kazanırken topun başına Cengiz gitti. Cengiz Ünder'in kale önüne ortasına Manolas hareketlendi. (İlk maçta kendi kalesine gol atan başka bir Romalı) Manolas'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti ve Roma için tur bileti geldi.

Herkesin Barcelona'dan rahat bir tur beklediği eşleşmede gülen taraf Kurtlar oldu.

Cengiz Ünder'in Barcelona karşısında tarihe geçen asisti VİDEO



İNGİLİZ KAPIŞMASINDA LİVERPOOL GÜLDÜ

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 3-0 yenildiği rakibi Liverpool'u Etihad Stadyumu'nda ağırlayan Manchester City, evinde de mağlup oldu; 1-2.

Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi, Brezilyalı yıldızı Gabriel Jesus ile 2. dakikada öne geçti.

İlk yarının kalan dakikalarında rakibini iyi kontrol eden Liverpool kalesini gole kapattı. Kırmızılılar ise ender bulduğu ataklardan gol çıkartamadı.

SAHNE SALAH'IN

Karşılaşmanın ikinci yarısında futbolseverleri bambaşka bir tablo bekliyordu. Bu kez iyi başlayan ve golü bulan Liverpool oldu.

56. dakikada sahneye çıkan ilk maçın yıldızı Mohamed Salah, skoru eşitledi.

Maçın 77. dakikasında ev sahibi Manchester City'nin fişini çeken Roberto Firmino oldu.