Şampiyonlar Ligi’nde rövanş zamanı

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final rövanş maçlarıyla sürüyor.

Yarı final öncesi son virajda Salı günü Juventus, Ajax'ı konuk edecek. Hollanda’da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.

Günün diğer maçında ise Barcelona 1-0’lık galibiyetin rövanşında sahasında Manchester United’ı ağırlayacak. İki maç da saat 22.00’de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistler Çarşamba günü belli olacak. Çeyrek final rövanş mücadelesinde Porto, Liverpool'u ağırlayacak. Anfield'da oynanan mücadeleyi İngiliz ekibi 2-0 kazanmıştı.

İngiliz rakiplerin mücadelesinde ise Manchester City, Tottenham'ı konuk edecek. İlk maçtan Tottenham 1-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.

Yarı finalde Manchester City-Tottenham ile Juventus-Ajax eşleşmelerinin galipleri birbirlerine rakip olacak.

Barcelona-Manchester United ile Porto-Liverpool eşleşmelerinde tur atlayan ekipler de yarı finalin diğer ayağında karşılaşacak.