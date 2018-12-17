Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde, son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray'ın, grup aşamasında veda ettiği Devler Ligi'nde birbirinden zorlu eşleşmeler gerçekleşti.

CENGİZLİ ROMA, PORTO'YA RAKİP OLDU

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalyan ekibi Roma, Galatasaray'ın grubunu zirvede bitiren Portekiz temsilcisi Porto'yla eşleşti. Sarı-kırmızılı ekibi geride bırakarak son 16'ya kalan Schalke 04 ise Manchester City'nin rakibi oldu.

DEV EŞLEŞME: LİVERPOOL-BAYERN

Geçtiğimiz sezon Devler Ligi'nde final oynayan Liverpool, bu sezon da çok formda. Premier Lig'de lider olan İngiliz temsilcisi, Alman futbolunun lokomotif takımı Bayern Münih'le çeyrek final için kapışacak.

Öte yandan son 3 sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Real Madrid, Ajax'la karşı karşıya gelecek.

UEFA'nın aldığı karar doğrultusunda Devler Ligi'nde son 16 turundan itibaren VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi kullanılacak.

İşte Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri:

Schalke 04 - Manchester City

Atletico Madrid - Juventus

Manchester United - PSG

Tottenham - Dortmund

Liverpool - Bayern Münih

Ajax - Real Madrid

Lyon - Barcelona

Roma - Porto

