Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının sona ermesiyle birlikte son 16'ya kalan takımlar belli olmuştu.
İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminin ardından son 16 turu eşleşmeleri de belirlendi.
İşte eşleşmeler:
SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Dortmund-PSG
Real Madrid-Manchester City
Atalanta-Valencia
Atletico Madrid-Liverpool
Chelsea-Bayern Münih
Lyon-Juventus
Tottenham-Leipzig
Barcelona-Napoli
FİNAL İSTANBUL'DA
Bilindiği gibi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
(Yeniden yapılan Olimpiyat Stadı, bittikten sonra böyle görünecek)