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Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Futbolseverlerin sonucu en çok merak ettiği karşılaşma ise Real Madrid-Manchester City maçı olacak.

| Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının sona ermesiyle birlikte son 16'ya kalan takımlar belli olmuştu. 

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminin ardından son 16 turu eşleşmeleri de belirlendi.

İşte eşleşmeler:

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Dortmund-PSG
Real Madrid-Manchester City
Atalanta-Valencia
Atletico Madrid-Liverpool
Chelsea-Bayern Münih
Lyon-Juventus
Tottenham-Leipzig
Barcelona-Napoli

FİNAL İSTANBUL'DA

Bilindiği gibi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

(Yeniden yapılan Olimpiyat Stadı, bittikten sonra böyle görünecek)

 

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