Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklikler

UEFA, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde başta maç saatleri olmak üzere radikal değişikliklere gitti.

MAÇ SAATLERİ DEĞİŞTİ

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, son 16 turundan itibaren uzatmaya giden maçlarda takımlar dördüncü oyuncu değişikliği yapabilecek. Yani kural 3+1 şeklinde güncellenecek.

Öte yandan bir başka değişiklik de maç saatlerinde yaşanacak. Şampiyonlar Ligi'nde maçların başlangıç saati olan 21.45 geleneği, resmen sona eriyor. UEFA'nın yaptığı değişiklikle birlikte Şampiyonlar Ligi maçları, gelecek sezondan itibaren TSİ 23.00 ve 00.00'da başlayacak. Her hafta salı ve çarşamba günleri seçilen 2'şer maç ise TSİ 20:55 ve 21:55'de olacak. Avrupa Ligi'nde grup maçları ise TSİ 20.55 ve 23.00'de başlayacak.

KADROYA 3 OYUNCU EKLENEBİLECEK

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Süper Kupa finalinde 18 olan maç kadrosu kontenjanı 23'e yükseltildi. Bu üç organizasyonda finale yükselen takımlar yedek kulübesinde 12 futbolcuyu bulundurabilecek.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasından bir üst tura katılmayı hak kazanan takımlar, herhangi bir kısıtlama olmaksızın daha önce UEFA'ya bildirikleri kadrolara üç yeni oyuncu daha ekleyecekler.





Öte yandan 2018-2019 sezonundan itibaren UEFA organizasyonlarında arka arkaya üç kez ya da toplamda 5 kez şampiyon olan takımların takım formalarının kollarında kupa rozetleri olacak.