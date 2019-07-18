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Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanşları, 10 maçla tamamlandı.

| AA
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Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme maçları tamamlanırken, tur atlayan takımlar da belli oldu.

Devler Ligi'nde Dundalk, Rosenborg, Karabağ, AIK, Ferencvaros, BATE Borisov, Cluj, Maribor, Sutjeska ve Celtic bir üst tura yükseldi.

Sonuçlar ve ilk maçların skorları şöyle:

Riga (Letonya) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti): 0-0 (0-0) penaltılar 4-5

Rosenborg (Norveç) - Linfield (Kuzey İrlanda): 4-0 (2-0)

Karabağ (Azerbaycan) - Partizani (Arnavutluk): 2-0 (0-0)

AIK (İsveç) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-1 (1-2)

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 2-3 (1-2)

Piast (Polonya) - BATE Borisov (Belarus): 1-2 (1-1)

Cluj (Romanya) - Astana (Kazakistan): 3-1 (0-1)

Maribor (Slovenya) - Valur (İzlanda): 2-0 (3-0)

Sutjeska (Karadağ) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-1 (1-1) penaltılar 3-2

Celtic (İskoçya) - Saraybosna (Bosna Hersek): 2-1 (3-1)

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