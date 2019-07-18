Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar

Brezilya basını, Galatasaray'ın eski Fenerbahçeli Josef de Souza'yla anlaştığını yazdı. Deneyimli orta sahanın kulübüyle ise pazarlıklar sürüyor.

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Süper Lig'de fikstür tartışmaları

Süper Lig'de yeni sezonun fikstürünün geçmiş yıllarla olan benzerlikleri tartışma yarattı. Akıllara, fikstür önceden mi ayarlanıyor yoksa bu durum tesadüf mü sorularını getirdi.