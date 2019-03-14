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Şampiyonlar Ligi'ne İngilizler ambargo koydu

İngiltere, 10 yıl sonra yeniden turnuvanın çeyrek finaline 4 takımla katılma başarısı gösterdi. Organizasyonda 13 yıl sonra ilk kez çeyrek finalde Almanya'yı temsil eden takım kalmadı

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Şampiyonlar Ligi'ne İngilizler ambargo koydu!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarında en başarılı performansı, İngiltere temsilcileri sergiledi. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna 4 takımla başlayan İngiltere, fire vermeden çeyrek finale çıkmayı başardı.

Çeyrek finale Manchester United, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'la kalan İngiliz takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2008-2009 sezonunun ardından aynı başarıyı bir kez daha tekrarladı. Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Arsenal, organizasyonun çeyrek finaline 10 sezon önce kalan İngiliz takımları olmuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 4 İngiliz takımının yanı sıra Ajax (Hollanda), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya) ve Porto (Portekiz) mücadele edecek.

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