Şampiyonlar Ligi'ne İngilizler ambargo koydu!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarında en başarılı performansı, İngiltere temsilcileri sergiledi. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna 4 takımla başlayan İngiltere, fire vermeden çeyrek finale çıkmayı başardı.
Çeyrek finale Manchester United, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'la kalan İngiliz takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2008-2009 sezonunun ardından aynı başarıyı bir kez daha tekrarladı. Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Arsenal, organizasyonun çeyrek finaline 10 sezon önce kalan İngiliz takımları olmuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 4 İngiliz takımının yanı sıra Ajax (Hollanda), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya) ve Porto (Portekiz) mücadele edecek.