Şampiyonlar Ligi'ne İngilizler ambargo koydu!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İslam Slimani, her gece başka bir mekanda eğleniyor. Taraftarlar, yılda 4.5 milyon euro (28 milyon TL) kazanan Cezayirli forvetin rahat tavırlarına tepki gösterdi.

Mehmet Demirkol, yabancı kuralını 6+2+2 yapmak isteyen TFF'yi sert bir dille eleştirdi. Demirkol, "Oyuncular İstiklal Marşı okusun diye mi yapıyorsunuz bunu? Hakikaten mantıksız" dedi.

Bir zamanlar Süper Lig'de fırtınalar estiren Manisaspor, şimdilerde çok zor şartlarda ayakta kalmaya çalışıyor

PFDK, yardımcısı Yusuf Bozdoğan'la kavga eden Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti verdi. Bozdoğan'a ise 10 gün ceza çıktı.

Türk futbolunda "dört büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcu 10 milyar liranın üzerine çıktı.

1 Liverpool Almanya'da çeyrek finale yükseldi Bayern Münih Liverpool'a 3-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

2 TFF'nin yeni yabancı kuralı Türkiye'de yıllardır tartışılan, defalarca kez değişen yabancı kuralı bir kez daha değişiyor. TFF'nin planmasına göre yeni sistem 6+2+2 şeklinde olacak.

3 Messi: Cristiano Ronaldo beni etkiledi Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, Atletico Madrid'e 3 gol atan Cristiano Ronaldo'ya övgüler yağdırdı.

4 Slimani gününü gün ediyor Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İslam Slimani, her gece başka bir mekanda eğleniyor. Taraftarlar, yılda 4.5 milyon euro (28 milyon TL) kazanan Cezayirli forvetin rahat tavırlarına tepki gösterdi.

5 Mehmet Demirkol'dan yabancı kuralı eleştirisi Mehmet Demirkol, yabancı kuralını 6+2+2 yapmak isteyen TFF'yi sert bir dille eleştirdi. Demirkol, "Oyuncular İstiklal Marşı okusun diye mi yapıyorsunuz bunu? Hakikaten mantıksız" dedi.

6 Manisaspor zor durumda Bir zamanlar Süper Lig'de fırtınalar estiren Manisaspor, şimdilerde çok zor şartlarda ayakta kalmaya çalışıyor

7 Fenerbahçe, Fransa'dan forvet alıyor Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Fransa 2. Lig takımlarından Metz'te forma giyen Diallo'yu kadrosuna katacak.

8 Beckham'a James Corden'dan heykel şakası David Beckham, ünlü komedyen James Corden'ın şaka kurbanı oldu.

9 Barcelona çeyrek finale çıktı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Lyon'u 5-1 mağlup eden Barcelona, adını son 8 takım arasına yazdırdı.