Şampiyonlar Ligi'nin en iyisi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyileri belli oldu.

Yılın futbolcusu ödülü ise bu yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Virgil Van Dijk oldu.

Şampiyonlar Ligi'nin en iyisi: Virgil Van Dijk VİDEO

Liverpool'un şampiyonluğuyla sonuçlanan Devler Ligi'nde sezonun en iyileri açıklandı.

Bu sonuçlara göre liste şu şekilde oluştu:

En iyi kaleci ödülü Allison Becker'in oldu.

En iyi savunmacı ödülünü Virgil Van Dijk kazandı.

En iyi orta saha ödülü Ajax'ta harika bir sezon geçirdikten sonra Barcelona'ya transfer olan Frenkie de Jong layık görüldü.

Forvet bölgesinde ise Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki gol kralı olan Lionel Messi kazandı.

UEFA yılın futbolcusu ödülünü ise Liverpool'un savunma oyuncusu Virgil Van Dijk kazandı.