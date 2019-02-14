Şampiyonlar Ligi'nin VAR tarafından iptal edilen ilk golü

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Ajax'ın sahasında Real Madrid'i konuk ettiği maçta bir ilk yaşandı. Bu turdan itibaren uygulamaya konulan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir golü iptal etti.

AJAX'IN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Ajax futbolcularının ve taraftarının, Nicolas Tagliafico'nun attığı gol sonrası sevinci, VAR'a takıldı. Kullanılan köşe vuruşunda Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'ın hatası sonrası Nicolas Tagliafico, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Ajaxlı futbolcular güçlü rakibi karşısında buldukları golün sevincini yaşarken, hakem Damir Skomina VAR'dan gelen uyarı sonrası oyunun başlamamasını istedi.

Daha sonra pozisyonu izlemeye giden Damir Skomina, pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Damir Skomina, Nicolas Tagliafico'nun kafa vurduğu sırada Ajaxlı bir futbolcunun ofsaytta olduğuna karar verdi.Karşılaşma, Real Madrid'in çift vuruş kullanmasının ardından devam etti.