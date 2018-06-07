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Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezon introsu - İZLE

Şampiyonlar Ligi'nin 2018-2019 sezonunda kullanılacak olan tanıtım videosu yayınlandı.

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Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezonun introsu sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

YENİ SEZON İNTROSU YAYINLANDI

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği bir organizasyon olan Şampiyonlar Ligi, gerek müziği gerekse tanıtım videolarıyla büyük beğeni topluyor.

Son olarak Real Madrid'in kupaya ulaştığı Devler Ligi'nin yeni sezon introsu yayınlandı.

Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezon introsu - İZLE

Yayınlanan videoda geçtiğimiz yıla damgasını vuran futbolcular ve hareketler yer alıyor. İzleyenleri heyecanlandıran intro sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

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