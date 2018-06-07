Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezonun introsu sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
YENİ SEZON İNTROSU YAYINLANDI
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği bir organizasyon olan Şampiyonlar Ligi, gerek müziği gerekse tanıtım videolarıyla büyük beğeni topluyor.
Son olarak Real Madrid'in kupaya ulaştığı Devler Ligi'nin yeni sezon introsu yayınlandı.
Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezon introsu - İZLE
Yayınlanan videoda geçtiğimiz yıla damgasını vuran futbolcular ve hareketler yer alıyor. İzleyenleri heyecanlandıran intro sosyal medyada oldukça ilgi gördü.