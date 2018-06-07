Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezon introsu - İZLE

UEFA'dan ceza alacak olan Galatasaray'ın, transfer yapmak için oyuncu satması gerekiyor. Satılacak oyuncuların başında ise Rodrigues ve Gomis geliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren değişen statüyle birlikte gelirler de yaklaşık olarak yüzde 50 oranında arttı.

Caner Erkin'in, Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan'a küfrettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Davada ifade veren Kalkavan, Caner'den şikayetçi olmadı.

1 Genç güreşçi Kerem Kamal 5. kez Avrupa Şampiyonu 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde erkekler grekoromen stil 60 kiloda Akhisarlı güreşçimiz, Rus rakibini yenerek altın madalya kazandı.

2 Aykut Kocaman istifa iddiasına yanıt verdi Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, istifanın gündeminde olmadığını söyledi.

3 Ali Koç'tan Amerikan taktiği Aziz Yıldırım'a büyük fark atarak başkan seçilen Ali Koç, seçimler öncesi yapacağı konuşmalara ABD başkanlarının kullandığı taktikle hazırlandı.

4 Şampiyonlar Ligi gelirleri arttı Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren değişen statüyle birlikte gelirler de yaklaşık olarak yüzde 50 oranında arttı.

5 Beşiktaş'ta gönderilecek oyuncular Beşiktaş, Başkan Fikret Orman'ın açıkladığı küçülme planını hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

6 Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un teklifine cevap Aziz Yıldırım, Ali Koç'un, "Basketbolda şampiyon olursak kupayı sen kaldır" teklifini kabul etmedi.

7 Rodrigues ve Gomis satış listesinde UEFA'dan ceza alacak olan Galatasaray'ın, transfer yapmak için oyuncu satması gerekiyor. Satılacak oyuncuların başında ise Rodrigues ve Gomis geliyor.

8 Taha Akgül ameliyat oldu Nefes darlığı yaşadığı için bıçak altına yatan son Avrupa Şampiyonu Taha Akgül, burnundan ameliyat oldu.

9 Mete Kalkavan Caner'den şikayetçi olmadı Caner Erkin'in, Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan'a küfrettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Davada ifade veren Kalkavan, Caner'den şikayetçi olmadı.