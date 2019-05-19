Manchester City, Guardiola yönetiminde tarihi bir sezon yaşadı. İspanyol teknik adamın öğrencileri, aynı sezonda Premier Lig, Lig Kupası ve FA Cup'ı kazanan ilk takım oldu.

SEREMONİDE TAKTİK VERİYOR

Maviler, finalde Watfordu'u 6-0'la geçerek FA Cup'ı müzesine götürürken, mücadele sonrası ekranlara yansıyan bir görüntü Guardiola'nın ne kadar hırslı ve doyumsuz bir teknik adam olduğunu ortaya çıkardı.

Tüm takım kazanılan FA Cup zaferini kutlarken, Guardiola ise hala taktik vermekle meşguldü. Başarılı hoca, İngiliz yıldıza maçtaki hatalarını anlatıp, taktik verirken, ikili arasında yaşanan konuşmalar Ada'da gündem oldu.

Şampiyonluk kutlamalarında taktik veren Guardiola - VİDEO

Guardiola, bu sezonki 3 kupayla birlikte kariyerindeki 27. kupayı kazanmış oldu. Öte yandan Sterling ise bu yıl 26 gol attı, 11 de asist yaptı.