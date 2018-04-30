Şampiyonluk maçını izlemek için erkek kılığına girdiler

Aziz Yıldırım: Bu yıl Nutuk'u 3 defa okudum

Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok

1 Galatasaray evinde hiç yenilmedi Bu sezon deplasmanlarda iyi bir grafik çizemeyen G.Saray, iç sahada ise mükemmel bir performans gösterdi. Aslan, evinde oynadığı 16 maçında 15'ini kazanmayı başardı.

2 Galatasaray-Beşiktaş maçı capsleri (29.04.2018) Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.

3 Burak Yılmaz Başakşehir'e transfer oluyor Trabzonspor'un yeni yönetimiyle ücret konusunda anlaşamayan Burak Yılmaz'ın gelecek sezon Başakşehir'de top koşturması bekleniyor.

4 Cüneyt Çakır Çin yolunda FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın, Çin'den gelen astronomik teklife sıcak baktığı öğrenildi. Çakır teklifi kabul ederse Süper Lig'de artık maç yönetemeyecek.

5 İspanya'da Barcelona şampiyonluğunu ilan etti Deportivo'yu mağlup eden Katalan ekibi, 1 maçı eksik olmasına rağmen 35. hafta sonunda şampiyonluğu garantiledi.

6 G.Saraylılar derbi sonrası sokaklara indi Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş'ı 2-0 yendikleri maçın ardından sokaklara inerek galibiyeti ve yaklaşan şampiyonluğu kutladı.

7 Beşiktaşlı taraftarlar takımı meşalelerle karşıladı Galatasaray'a 2-0 yenilen Beşiktaş'ta taraftarlar başta Şenol Güneş olmak üzere takıma destek vermek için Ümraniye'ye akın etti.

8 Fatih Terim: Maçın hakkını verdik Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş galibiyetinin ardından "Maçın hakkını verdik mi? Verdik. Emeğimizi, alın terimizi verdik mi? Verdik." dedi.

9 Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray maçından sonra fazla konuşmak istemediğini belirtti ve "Konuşacak bir şey yok" dedi.