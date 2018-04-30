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Şampiyonluk maçını izlemek için erkek kılığına girdiler

İran'da kadınların stadyuma girme yasağını erkek kılığına girerek delen kadın taraftarlar, Persepolis'in şampiyonluk maçını tribünden izledi.

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İran'da Persepolis - Sepidrood maçında stadyumda ilginç görüntüler oluştu.

Persepolis takımının şampiyonluk maçını kaçırmak istemeyen İranlı kadın taraftarlar, İran'da kadınların stadyuma girme yasağını erkek kılığına girerek deldi.

BIYIK, SAKAL VE KAŞ MAKYAJI

Takma bıyık, sakal ve kaş kullanıp erkek kıyafeti giyen kadınlar, polis kontrolünden geçerek stadyumdaki yerlerini aldılar. Kadın taraftarların fotoğrafları maçın ardından ortaya çıkarken Persepolis, karşılaşmayı 3-0 kazanıp şampiyon oldu.

GEÇEN AY STADYUMA GİREN KADINLAR TUTUKLANMIŞTI

Uzun yıllar boyunca İran'da kadınların stadyuma girip futbol maçı izlemesi yasak. 2012 yılından itibaren de kadınların voleybol maçlarına gitmesi yasaklanmıştı.

Mart ayında stadyuma girmeye çalışan 35 kadın taraftar, polis tarafından tutuklanmıştı. 

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