Şampiyonluk Motivasyonu Selçuk İnan'dan

Fatih Terim, şampiyonluk yolculuğunda Selçuk İnan'a güveniyor.

İKİNCİ YARIDA DAHA ETKİN OLACAK

Terim, takım içinde en çok şampiyonluk yaşayan isimlerden olan tecrübeli oyuncudan deneyimlerini arkadaşlarına da anlatmasını istedi.

Selçuk, kaptanlık görevleri konusunda da ikinci yarıda daha etkin olacak. Terim'in Fernando'nun sakatlığında yıldız oyuncuya maçlarda daha fazla süre vermesi bekleniyor.

KAZANMAMIZ GEREKEN BİR OYUNCU

Fatih Terim, kupadaki Bucaspor maçının ardından da Selçuk İnan'a olan güvenini ''Selçuk kazanmamız gereken bir oyuncu. Emeği geçmiştir. Yanlış anlaşılamalarla yargılamamak lazım. Attığı ve attırdığı golleri unutmamak lazım'' sözleriyle dile getirmişti.