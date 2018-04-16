Şampiyonluk yarışında ikili averaj hesabı

KRALSPOR

Süper Lig'de son yılların en çekişmeli sezonu yaşanıyor. Son düzlüğe girdiğimiz şampiyonluk yarışında 4 takımın da büyük şansı var. Puan durumu bu kadar birbirine yakınken, şampiyonu averaj hesabının belirlemesi de son derece yüksek bir ihtimal.

BAŞAKŞEHİR'İN İKİLİ AVERAJDA AVANTAJI VAR

Son 5 haftaya girilirken Galatasaray-Beşiktaş maçı dışında ilk 4 sıradaki takımların birbirleriyle maçı kalmadı. Oynanan müsabakalar sonunda Başakşehir'in Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı üstün olması büyük bir avantaj olarak görünüyor. Galatasaray ise (Beşiktaş'a ilk maçta 3-0 kaybetti) ikili averaj bakımından en kötü takım.

İKİLİ AVERAJ HESABI NASIL YAPILIYOR?

*Öncelikle ligi aynı puanda bitiren iki takımın kendi aralarında oynadığı maçlara bakılacak ve fazla puan toplayan takım üstte yer alacak. (Örnek olarak, Başakşehir, Beşiktaş'ı 1 maçta yendi, 1 maçta berabere kaldı. İki takım arasındaki maçlarda Başakşehir 4, Beşiktaş 1 puan aldığı için Başakşehir üstün.)

*İki takım arasında puan eşitliği varsa fazla gol atan takım üstte yer alacak. (Örnek olarak, Başakşehir, Galatasaray'ı 1 maçta yendi 1 maçta yenildi. İki takım da 3 puan aldı. Burada devreye atılan goller giriyor, Başakşehir, Galatasaray'ı 5-1 yendi, 2-0 yenildi. Toplamda Başakşehir 5, Galatasaray 3 gol attı, Başakşehir üstün.)

**Gol averajında en önemli husus ise deplasman golü kuralı burada geçerli değil. (Örnek olarak, Beşiktaş, ilk maçta Galatasaray'ı 3-0 yendi, sarı-kırmızılı ekip rakibini evinde 4-1 yenerse, toplamda iki takım da 4'er gol atmış olacak ancak genel statünün aksine Beşiktaş deplasmanda gol attığı için üstün sayılmayacak.)

* İki takım arasındaki puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, önce ligdeki genel gol averajına bakılacak, burada da eşitlik varsa ligde fazla gol atan takım rakibine üstünlük kuracak.

İKİLİ AVERAJDA KİM KİME ÜSTÜN?

Başakşehir-Beşiktaş'a üstün

(Beşiktaş 1-1 Başakşehir, Başakşehir 1-0 Beşiktaş - Puan üstünlüğü)

Başakşehir-Galatasaray'a üstün

(Başakşehir 5-1 Galatasaray, Galatasaray 2-0 Başakşehir - Gol üstünlüğü)



Fenerbahçe-Başakşehir'e üstün

(Fenerbahçe 2-3 Başakşehir, Başakşehir 0-2 Fenerbahçe - Gol üstünlüğü)

Beşiktaş-Fenerbahçe'ye üstün

(Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş, Beşiktaş 3-1 Fenerbahçe - Gol üstünlüğü)

Fenerbahçe-Galatasaray eşitlik var

(Fenerbahçe 0-0 Galatasaray, Galatasaray 0-0 Fenerbahçe - Eşitlik var. İki takım arasında gol averajına bakılacak.)

Galatasaray-Beşiktaş maçı oynanmadı. (İlk maçı Beşiktaş 3-0 kazandı)

İşte TFF kural kitapçığındaki o maddeler



