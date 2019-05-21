Şampiyonlukta Marcao-Luyindama etkisi

Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da devre arasında transfer edilen Christian Luyindama ile Marcao, savunmadaki performanslarıyla dikkati çekti.

Sezon başında kadrosunda stoper olarak Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık ve Ozan Kabak'ı bulunduran sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda savunmadan istediği verimi alamadı. Ligde ilk yarıda Maicon ve Ozan Kabak 13'er, Serdar Aziz 10, Ahmet Çalık ise 6 müsabakada forma giydi. Galatasaray, ilk yarıdaki 17 lig karşılaşmasında kalesinde 21 gole engel olamadı.

DEVRE ARASI SAVUNMA DEĞİŞTİ

Sarı-kırmızılı ekipte, savunmanın göbeği devre arasında yenilendi. Galatasaray'da devre arası transfer döneminde Ozan Kabak 11 milyon euroya Almanya'nın Stuttgart takımına transfer oldu. Maicon, 1 milyon 700 bin euro bedelle 1,5 sezonluğuna Suudi Arabistan'ın El Nassr takımına kiralandı. Sözleşmesi feshedilen Serdar Aziz'den ise 2 milyon 300 bin euro tazminat elde edildi.

Bu futbolcuların yerine 4 milyon euro bonservis bedeliyle Portekiz'in Chaves takımından 22 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ile Belçika temsilcisi Standard Liege'den 25 yaşındaki Christian Luyindama ise 3 milyon euro kiralama ücretiyle kadroya katıldı.

TAKIMA GÜÇ KATTILAR

Galatasaray, Luyindama ve Marcao'nun gelişiyle sezonun ikinci yarısında daha iyi bir savunma grafiği çizdi. Luyindama, transfer olduktan sonra 14 lig maçının 11'inde oynarken, Marcao ise 16 lig karşılaşmasının 14'ünde forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ikinci yarısındaki 16 karşılaşmada 11 gol yedi. Sezonun ilk yarısında maç başına kalesinde ortalama 1,23 gol gören Galatasaray, ikinci yarıda ortalamayı 0,68'e düşürdü ve şampiyonluğa ulaştı.