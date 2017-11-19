Samsun'da puanlar paylaşıldı

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Genç boksör Ryan Garcia önüne geleni nakavt ediyor

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1 Olly Lee 65 metreden kaleciyi avladı - İZLE Luton Town'ın Cambridge United'ı 7-0 mağlup ettiği maçta, İngiliz oyuncu Olly Lee 65 metreden harika bir gol attı.

2 Süleymanoğlu'nun ezeli rakibi Leonidis cenazedeydi Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine katılanlar arasında en büyük rakibi Valerios Leonidis de vardı.

3 Florya'da Dursun Özbek-Tudor zirvesi Galatasaray'da 5-1'lik Başakşehir mağlubiyeti sonrası Florya'da kritik bir toplantı gerçekleşecek.

4 Milli gururumuz Süleymanoğlu son yolculuğuna uğurlandı Tüm zamanların en iyi haltercisi, Türkiye'nin yetiştirdiği ender sporcularımızdan Naim Süleymanoğlu için cenaze töreni düzenlendi.

5 Cenk Tosun Juventus'un takibinde Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Cenk Tosun'u, İtalyan devi Juventus da istiyor.

6 Fenerbahçe'den birlik mesajı Ligde zirve yarışına yeniden ortak olmak isteyen Fenerbahçe'de teknik heyet, futbolcular ve idari kadro yemekte bir araya geldi.

7 Gökhan Zan: Tudor Galatasaray'ın hocası değil Galatasaray'ın eski futbolcusu Gökhan Zan, Başakşehir yenilgisini GS TV'de değerlendirirken, Tudor'un gönderilmesi gerektiğini söyledi.

8 Gomis: Bu tür yenilgiler olabilir Galatasaray'ın golcüsü Gomis, Başakşehir yenilgisinden dersler çıkaracaklarını söyledi.

9 Başakşehir'in 5. golünde GS TV - İZLE Başakşehir'in Galatasaray'a attığı 5. gol GS TV'de canlı maç anlatımı yapan spiker ve yorumcuları çileden çıkardı.