Samsun'da puanlar paylaşıldı

Ev sahibi ekibip 3 maçlık yenilgi serisi sona erdi. Adanaspor ise son 3 maçta 3. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.
TFF 1. lig'de Samsunspor ile Adanaspor yenişemedi. İki takım arasındaki maç golsüz sona erdi. Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 14'e, adanaspor ise 18'e çıkardı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Erkan Engin, Emin Yıldırım, Deniz Turgut
Samsunspor: Furkan Köse, Hasan Hatipoğlu, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı, Erkam Reşmen, Chibuike, Oğuz Gürbulak, Halil İbrahim Pekşen (Dk. 46 Ömer Kandemir), Gökay Iravul (Dk. 78 Ramazan Övüç), Ayite, Angan (Dk. 30 Samaras)
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen (Dk. 86 Renan Diniz), Onur Akbay, Didi, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 79 Sercan Kaya), Tevfik Altındağ, Renan Foguinho, Koman, Bekir Yılmaz, Magaye Gueye, Bahattin Köse (Dk. 71 Abdulaziz Solmaz)
Sarı kartlar: Dk. 17 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 88 Ramazan Övüç (Samsunspor), Dk. 44 Tevfik Altındağ, Dk. 48 Renan Foguinho, Dk. 88 Koman (Adanaspor)