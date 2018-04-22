Samsun'da puanlar paylaşıldı

Spor Toto 1.Lig'de 32. hafta maçında Samsunspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi.
DENİZLİSPOR GERİ DÖNDÜ
Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Samsunspor, 2-0 öne geçmesine rağmen Denizlispor karşısından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Samsunspor'un gollerini 2. dakikada Ahmet Cebe ve 15. dakikada Ercan Yazıcı'dan gelirken; Denizlispor'un gollerini 43. ve 75. dakikalarda Mehmet Akyüz kaydetti.
Bu kritik karşılaşmanın ardından Samsunspor ve Denizlispor, ligdeki puanlarını 35'e yükseltti. Samsunspor, ligde önümüzdeki hafta Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak; Denizlispor ise Gaziantepspor'u konuk edecek.