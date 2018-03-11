Samsunspor, Gaziantep'e yenildi

Kırmızı-siyahlı ekip, sahasında geriye düştüğü karşılaşmada Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Ligdeki ikinci galibiyetini elde eden Gaziantepspor'a galibiyeti getiren golleri 82 ve 90'da Mustafa Çakır kaydetti. Samsunspor'un tek sayısı 75'te Georgios Samaras'tan geldi.

Bu sonuçla Gaziantepspor puanını 7'ye çıkardı. Samsunspor ise 32 puanda kaldı. Gaziantepspor, ligde 24 maç sonra 3 puan aldı. Kırmızı-siyahlılar, ligde son olarak 2. haftada Gazişehir Gaziantep'i 1-0 mağlup etmişti. Gaziantepspor ayrıca, ligde 10 maç aranın ardından puan almayı başar