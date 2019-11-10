TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 12. haftasında Samsunspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda, Hacettepe ile karşılaştı.
Maça Samsunspor, "Karanlığa güneş sevdamıza arma olsun", Hacettepe ise "Saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.
Hakem Selim Özen, yönettiği müsabakada, dakika 09.05'i gösterdiğinde mücadeleyi düdüğüyle durdurdu.
Samsunspor-Hacettepe maçında saygı duruşu yapıldı - VİDEO
1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla tüm futbolcular, taraftarlar ile teknik heyet bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ
Saygı duruşunun ardından taraftar grupları tribünlerde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" şeklinde tempo tuttu.
Hakem düdüğüyle yeniden başlayan müsabakada Samsunspor, Hacettepe'yi 2-1 mağlup etti.