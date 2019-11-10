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Samsunspor-Hacettepe maçında saygı duruşu yapıldı

Samsunspor ile Hacettepe arasında oynanan maç, dakikalar 09.05'i gösterdiğinde hakem tarafından durduruldu. Futbolcular ve tribündeki taraftarlar, ayağa kalkarak Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

| AA & Ensonhaber
Samsunspor-Hacettepe maçında saygı duruşu yapıldı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 12. haftasında Samsunspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda, Hacettepe ile karşılaştı.

Maça Samsunspor, "Karanlığa güneş sevdamıza arma olsun", Hacettepe ise "Saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Hakem Selim Özen, yönettiği müsabakada, dakika 09.05'i gösterdiğinde mücadeleyi düdüğüyle durdurdu.

Samsunspor-Hacettepe maçında saygı duruşu yapıldı - VİDEO

1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla tüm futbolcular, taraftarlar ile teknik heyet bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ

Saygı duruşunun ardından taraftar grupları tribünlerde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" şeklinde tempo tuttu.

Hakem düdüğüyle yeniden başlayan müsabakada Samsunspor, Hacettepe'yi 2-1 mağlup etti.

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