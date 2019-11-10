Emre Belözoğlu: Mülayim bir insan da diyemem kendim için

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

1 Samsunspor-Hacettepe maçında saygı duruşu yapıldı Samsunspor ile Hacettepe arasında oynanan maç, dakikalar 09.05'i gösterdiğinde hakem tarafından durduruldu. Futbolcular ve tribündeki taraftarlar, ayağa kalkarak Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

2 Florin Andone'den kötü haber geldi Galatasaray sağlık heyetinin Andone'yle ilgili verdiği raporu paylaşan Romanya Futbol Federasyonu, oyuncunun sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğunu açıkladı.

3 Emre Demir Avrupa basınında Gençlerbirliği ağlarını havalandırarak Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu unvanını Enes Ünal'dan alan Emre Demir, Fransız ve İspanyol basınının dikkatini çekti.

4 Feghouli bu sezon ilk kez klasını konuşturdu İlk 10 haftadaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Feghouli, Gaziantep maçında güzel oyununu golle süsledi.

5 Ersun Yanal, Zajc'ın biletini kesti Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan Miha Zajc ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Sloven futbolcunun devre arasında satılmasını istedi.

6 Abdullah Avcı takımın başında olacak Braga maçı öncesi viral enfeksiyon üzerinde gelişen süper enfeksiyona bağlı atipik pnömoni (zatürre) olan Abdullah Avcı, Portekiz'e gidememişti. Avcı, bu akşam takımının başında olacak.

7 Mesut'a saldıran Ashley Smith'i cezaevinde dövdüler Mesut Özil ve Sead Kolasinac’ın bulunduğu aracı soymaya çalışan iki saldırgandan biri olan Ashley Smith, cezaevinde dayak yedi.

8 Sumudica, muhabirlerin salondan ayrılmasına bozuldu Fatih Terim'in ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Sumudica, gazetecilerin salondan ayrıldığını görünce "Nereye gidiyorsunuz? Ben konuşacağım" diyerek isyan etti.

9 Marcao: 6-0'ı unutturduk Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Real Madrid hezimetini unutturmak için sahalara çıktıklarını ve bunu başardıklarını söyledi.