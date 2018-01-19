Samsunspor için 1 milyon 700 bin TL toplandı

Samsun Valiliği, 05 Ocak'ta Samsunspor’a yardım kampanyasında başlattı.Teknik ekip ve futbolculara ödemenin yapılamadığı Samsunspor için başlatılan yardım kampanyasında bugüne kadar toplam 1 milyon 700 bin TL toplandı.

"PAZARTESİ GÜNÜ ÖDEMELER YAPILACAK"

Başlatılan kampanya ve son durum hakkında açıklama yapan Samsun Valiliği, "Samsunspor’a gönül vermiş vatandaşlarımızın Samsunspor’a destek olması amacıyla, Valiliğimiz öncülüğünde 05 Ocak’ta başlattığımız yardım kampanyasına gösterilen hassasiyete teşekkür ediyoruz. Açılan yardım hesabında, bugüne kadar 1 milyon 700 bin TL yardım yapıldığı ve rakamların artarak devam ettiği görülmüştür. Toplanan yardım neticesinde; Teknik Direktör Engin İpekoğu’na ve futbolculardan Samed, Muhammet, Oğuz, Göksu, Gökay, Furkan, Ahmet Cebe, Ahmet Burak, Ercan ve Erkam’a ödeme yapılmıştır. Pazartesi günü tüm futbolculara ve personele tamamen ödeme yapılacak olup, Salı gününden itibaren transfer tahtasının açılımı için çalışılacaktır. Futbolcularımızın kalan paralarının ödenmesi ve transfer tahtasının açılabilmesi için acil olarak kamu kurum ve kuruluşlarımızı, iş adamlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, Samsunsporlu taraftar camiasını ve tüm Samsunluları bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyor, yardımlarınızı bekliyoruz" denildi.