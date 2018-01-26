Samsunspor kayyuma devredildi

1 Şenol Güneş: Cenneti de siz yaşatıyorsunuz cehennemi de Şenol Güneş, Kasımpaşa maçında çok gol kaçıran oyuncularına soyunma odasında "Cenneti de siz yaşatıyorsunuz cehennemi de." dedi

2 Kemal Özdeş istifa etti Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçın ardından istifa ettiğini açıkladı.

3 Demba Ba Göztepe'yle anlaşmaya vardı Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bir dönem Beşiktaş forması giyen Demba Ba'yı kadrosuna kattı.

4 Arsene Wenger: Mesut'u takımda tutacağız Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'i takımda tutmak istediklerini söyledi.

5 Beşiktaş, Kasımpaşa'yı Talisca'nın golleriyle devirdi Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı sahasında Talisca'nın golleriyle 2-1 mağlup etti.

6 Beşiktaş'ta 3 oyuncu gönderiliyor Vagner Love ile Larin'i transfer eden Beşiktaş'ın kadrosunda 17 yabancı oyuncu bulunuyor. 3 yabancı oyuncuyu göndermek zorunda olan Siyah-beyazlılar Mitrovic, Aras ve Boyko'yla yollarını ayıracak.

7 Burak Elmas: Ndiaye'ye teklifler var Galatasaray Yöneticisi Burak Elmas, Ndiaye'ye teklifler olduğunu ve kararı Fatih Terim'in vereceğini açıkladı.

8 G.Saray'da ikinci kaleci İsmail Çipe oldu Yabancı kontenjanını boşaltmak için Carasso ile yollarını ayıracak olan Galatasaray'da genç kaleci İsmail Çipe, Muslera'nın yedeği oldu.

9 Unutulmaz Fenerbahçe-Trabzonspor maçları Trabzonspor-Fenerbahçe maçları sahada oynanan futboldan çok gergin atmosferi ve olaylarıyla hatırlanan bir derbidir. İşte unutulmaz olaylara sahne olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbileri..