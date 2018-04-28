Samsun'un işi mucizelere kaldı

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Akın Çorap Giresunspor, kümede kalma mücadelesi veren Samsunspor'u 2-1 yendi. Bu yenilginin ardından Samsunspor'un ligde kalma ümitleri zora girdi.

35 puanda kalan Samsunspor, öncelikle son hafta 38'er puanlı Eskişehirspor ve Denizlispor'un yenilip kendisinin sahadan galibiyetle ayrılması gerekecek. Samsunspor, Ümraniyespor'u yendiği takdirde diğer iki ekiple puanlarını eşitleyecek ve küme düşecek son takım 3'lü averaja göre belirlenecek.

İlk olarak bu üç takım arasında en çok puan toplayanlar, bunun da eşit olması durumunda ise averaja bakılacak. Bu üç takım arasındaki maçlarda en çok puanı Eskişehirspor ve Denizlispor topladı.

SAMSUN'UN TEK ŞANSI KALDI

Son hafta Denizlispor ile Samsunspor puanları eşitlediği takdirde de Samsunspor'un galip ayrılması ve Denizli ile arasındaki 11 gollük genel averajı lehine döndürmesi gerekecek.

Not: Balıkesirspor Baltok ve Eskişehirspor'un üçer, Grandmedical Manisaspor ve Gaziantepspor'un ise dokuzar puanı silindi.