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Samudio'nun cezası 1 maça indirildi

TFF Tahkim Kurulu, PFDK'nın Çaykur Rizesporlu Braian Jose Samudio Segovia'ya verdiği 2 maçlık cezanın 1 maça indirildiğini açıkladı.

| AA
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Samudio'nun cezası 1 maça indirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Çaykur Rizesporlu Braian Samudio'ya verilen 2 maç men cezasını 1 maça düşürdü.

SAMUDİO'YA İNDİRİM

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, ligin 32. haftasında Galatasaray ile oynanan karşılaşmada rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Samudio'ya PFDK tarafından verilen 2 maç men cezasına olan itirazı görüştüğü bildirildi.

Kurulun, Samudio'ya verilen 2 maç men cezasını 1 maça indirilmesini oy birliğiyle kararlaştırdığı aktarıldı. Tahkim Kurulunun ayrıca Fenerbahçe'ye verilen 140 bin lira para cezası ile bazı tribünlere giriş cezasını onadığı da kaydedildi.

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