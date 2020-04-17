Samuel Eto'o'dan Kamerun'da 100 bin kişiye yardım

Samuel Eto'o Vakfından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kamerun'un Douala, Buea, Yaounde ve Bafoussam şehirlerinde yaşayan 50 bin kişiye gıda, sabun ve dezenfektan yardımında bulunulacağı belirtildi.

Başta taksi sürücüleri olmak üzere 50 bin kişiye ise maske dağıtılacağı ifade edildi.

KAMERUNDAKİ VAKALAR

Salgın nedeniyle ülke sınırlarını kapatan ve spor aktivitelerinin askıya alındığı Kamerun'da şu ana kadar 820 kişide Kovid-19 tespit edildi, 12 kişi hayatını kaybetti.

4 KEZ YILIN AFRİKALI FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Kariyeri boyunca Barcelona, Inter, Chelsea gibi önemli takımlarda forma giyen ve 4 kez yılın Afrikalı futbolcusu seçilen Eto'o, Türkiye'de ise Antalyaspor ile Konyaspor'da görev yapmıştı.