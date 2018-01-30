Samuel Eto'o Konyaspor'da

Konyaspor, Antalyaspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan Samuel Eto'oile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Kardemir Karabükspor'dan Yatabare, Beşiktaş'tan Orkan Çınar ve Göztep'den Jahovic'i renklerine bağlayan Atiker Konyaspor, Antalyaspor'dan ayrılacak olan Samuel Eto'o ile anlaştı.
Transferle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Konyaspor Başkan yardımcısı Ahmet Baydar ise "Atiker Konyaspor'umuz Samuel Eto'o ile görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın...!" notunu düştü.
G.SARAY MAÇI KADROSUNDA OLACAK
Samuel Eto'o'nun, Konyaspor'un 1 Şubat Perşembe günü Galatasaray ile Türkiye Kupası'nda oynayacağı mücadelenin kadrosunda olacağı kaydedildi.
Eto'o, Antalyaspor'da forma giydiği 2.5 yıllık dönemde 77 maçta rakip ağları 44 kez havalandırdı.