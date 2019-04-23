Samuel Johnson Fenerbahçe'yi ziyaret etti

Sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Samuel Johnson'ın da tesisleri ziyaret ederek antrenmanı izlediği aktarıldı.

Antrenmanı izleyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Samuel Johnson, kaptan Volkan Demirel ve vatandaşı olan Andre Ayew ile hasret giderdi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yapan futbolcuların, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladığı kaydedildi. Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.