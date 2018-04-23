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San Antonio Spurs ilk galibiyetini aldı

Golden State Warriors'ı 103-90 mağlup eden San Antonio Spurs, serideki ilk galibiyetini alarak durumu 3-1'e getirdi.

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Batı Konferansı play-off ilk turunda San Antonio Spurs, sahasında Golden State Warriors'ı 103-90 mağlup ederek seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 3-1'e taşıdı.

MANU GİNOBİLİ'DEN MÜTHİŞ PERFORMANS

Spurs'te LaMarcus Aldridge 22 sayı, 10 ribaunt, Manu Ginobili 16 sayı, 5 asist ve Rudy Gay 14 sayı, 7 ribaunt kaydetti.

Böylece Ginobili, John Stockton ve Karl Malone'dan sonra bir play-off maçında 40 yaşındayken 15 ve üstü sayı ile 5 ve üzerinde asist yapan NBA tarihindeki üçüncü basketbolcu oldu. Kevin Durant'in 34 sayı, 13 ribauntluk performans sergilediği Warriors'ta Klay Thompson 12, Shaun Livingston 10 sayı buldu.

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