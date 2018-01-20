San Antonio Spurs Toronto'ya yenildi

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirveye oynayan Raptors'ta 24 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle mücadele eden Kyle Lowry ile 21 sayı, 7 ribaunt, 6 asistlik performans sergileyen DeMar DeRozan galibiyetin mimarlarından oldu.

Jonas Valanciunas 15 sayı, 11 ribauntla double double yaptı. LaMarcus Aldridge'in 17 sayı, 14 ribauntla double double yaptığı San Antonio Spurs'te Pau Gasol 15, Patty Mills 13 sayı kaydetti.

PISTONS GALİBİYETİ UNUTTU

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Washington Wizards'a sahasında 122-112 yenilen Detroit Pistons, üst üste dördüncü yenilgisini aldı. Wizards'ta Bradley Beal ile 26'şar sayı üreten Kelly Oubre, kariyer rekoru kırdı. John Wall ise 16 sayı, 11 asistle double double yaptı. Andre Drummond'ın 14 sayı, 21 ribaunt, 8 asistle oynadığı ev sahibi ekipte, Tobias Harris 17, Avery Bradley ve Ish Smith 15'er sayılık performans sergiledi.

LAKERS'I CLARKSON SIRTLADI

Indiana Pacers'ı 99-86 mağlup eden Los Angeles Lakers, sahasında üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. Lakers'ta Jordan Clarkson 33 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Larry Nance 10 sayı, 11 ribauntla double double yaptı.

Konuk ekipte Victor Oladipo'nun 25 sayı, 5 ribaunt, 4 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Domantas Sabonis'in 15 sayı, 14 ribauntla double double yaptığı karşılaşmayı Bojan Bogdanovic 11 sayıyla tamamladı.