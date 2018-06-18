San Antonio'dan Kawhi'ye takas resti

Tecrübeli koç Gregg Popovic'in başında olduğu Batı Konferansı ekibi San Antonio Spurs'ten takasını isteyen Kawhi Leonard, ABD basınının gündeminde.

BATI TAKIMINA TAKASLANMAYACAK

Leonard takas isteğinin ardından en çok Los Angeles Lakers ile anılırken, son gelen haberler Spurs yönetiminin All-Star oyuncuyu kesinlikle bir Batı Konferansı ekibine takaslamayacağı yönünde.

Leonard ile yönetimin de bu konuda konuştuğu ve kesin kararın verildiği, takasın %100 olarak bir Doğu Konferansı takımı ile olacağı öne sürüldü. Bu karar ABD basınında duyulduktan sonra takas senaryoları da değişmeye başladı.

Boston Celtics, New York Knicks ve Philadelphia 76ers, 26 yaşındaki oyuncunun bir sonraki takımı olmaya en güçlü adaylar olarak duruyor. 2014 "NBA Finalleri MVP'si" ve 2014/15 ile 2015/16 sezonunda "En İyi Defansif Oyuncu" ödüllerini kazanan Leonard, geçtiğimiz sezon sakatlıklar sebebi ile sadece 9 maça çıkabilse de bir önceki sezonda 25.5 sayı, 5.8 ribaund, 3.5 asist ve 1.8 top çalma ortalamaları tutturmuştu.