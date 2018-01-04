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San Lorenzo Sosa'ya talip oldu

Arjantin Premier Lig ekibi San Lorenzo'nun Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Jose Sosa'ya talip olduğu iddia edildi.

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Arjantin basınında yer alan habere göre ligde zirve mücadelesi veren San Lorenzo, Trabzonspor’un tecrübeli oyuncusu Jose Sosa’yı gündemine aldı.

Haberde zirvede Boca Juniors ile çekişen San Lorenzo’nun 32 yaşındaki oyuncu ile hücum hattını zenginleştirmek istediği belirtilirken, Sosa’nın şuanda Trabzonspor’da kazandığı yıllık ücretin fazla olduğu ve bu nedenle transferin gerçekleşmesinin zor göründüğü de kaydedildi.

Trabzonspor formasıyla bu sezon lig ve kupada 11 maçta 771 dakika süre alan Jose Sosa, 1 asistlik performans sergiledi.

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