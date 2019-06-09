San Marino 685 gol yedi

32 yıldır Avrupa futbolunda mücadele eden San Marino, bu süreçte rakip takımların filesini 23 kez havalandırabildi; kalesinde ise 685 gol gördü.

2017 yılından bu yana rakiplerine gol atamayan San Marino, tarihindeki en farklı mağlubiyetleri Almanya (13-0) ve Belçika (10-1) karşısında aldı.

San Marino kalesine bugüne dek en çok gol atan oyuncular; 6 golle Milan Baros, 5 golle Klaas-Jan Huntelaar, Ebi Smolarek ve Wayne Rooney, Raul Gonzales durumunda.

San Marino tarihindeki tek galibiyeti Lichtenstein karşısında elde etti. Ülkenin bugüne dek puan alabildiği dört ülke ise Letonya, Estonya, Lichtenstein ve Türkiye. San Marino son olarak EURO 2020 Elemeleri kapsamında karşılaştığı Rusya'ya 9-0 mağlup oldu. San Marino elemelerdeki dördüncü maçında 11 Haziran Salı günü Kazakistan ile karşılaşacak.