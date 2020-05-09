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Sancaktepe FK'da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı

TFF 2. Lig ekibi Sancaktepe FK'da 4 futbolcu ve teknik heyetten 2 görevlinin koronavirüs sonuçları pozitif çıktı.

| Haber Merkezi
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası Futbola Dönüş Protokolü kapsamında TFF 2. Lig ekibi Sancaktepespor'da koronavirüs testleri tamamlandı.

Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testlerin ardından büyük bir şok yaşandı.

Test sonuçlarına göre, 4 futbolcu ve teknik heyetten 2 görevlinin sonuçları pozitif çıktı.

TESİSLER KARANTİNAYA ALINDI

Karantinaya alındılar Sancaktepe Futbol Kulübü, bu son dakika gelişmesinin ardından tesisleri karantina altına aldı.

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