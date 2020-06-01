Sancho: Adalet için savaşmalıyız

Bundesliga'da Bayern Münih'i kovalayan Dortmund, zayıf rakibini rahat geçerken Jadon Sancho, attığı ilk golün ardından "George Floyd için adalet" yazılı tişörtünü kameralara gösterdi.

Siyahi bir Amerikalı olan George Floyd, ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından katledilirken, cinayetin görüntüleri ülke çapında büyük gösterilerin düzenlenmesine yol açtı.

''DEĞİŞİM İÇİN ÇABALAMALIYIZ''

Maçın ardından Twitter hesabından duygularını paylaşan 20 yaşındaki futbolcu, "Profesyonel futbolculuk yaşamımdaki ilk hat-trick. Benim için buruk bir sevinç, çünkü şu an dünyada çok daha önemli şeyler oluyor. Bunları görmezden gelmemeli ve değişim için çabalamalıyız. Bir araya gelmeli ve adalet için savaşmalıyız. Birlikte daha güçlüyüz. #GeorgeİçinAdalet" şeklinde konuştu.