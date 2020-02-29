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Sancho attı, Dortmund kazandı

Bundesliga'da zirve takibini sürdüren Borissia Dortmund, haftayı kayıpsız kapattı.

| Haber Merkezi
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Borussia Dortmund, Freiburg'u 1-0'lık skorla geçti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 15. dakikada Jadon Sancho attı.


Dortmund'da Türk aasıllı Emre Can, maça ilk 11'de başladı. Hastalığı nedeniyle yedek kulübesinde olan Erling Haaland, 63. dakikada Julian Brandt'ın yerine oyuna dahil oldu. Norveçli oyuncu 9. maçta ikinci kez Dortmund formasıyla bir maçı gol atamadan noktaladı.



Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 48'e yükseltti ve lider Bayern Münih'i 4 puan geriden takibini sürdürdü. Freiburg ise 33 puanda kaldı.

Dortmund, gelecek hafta Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak. Freiburg ise sahasında Union Berlin'i ağırlayacak.

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