Sancho'nun serbest kalma bedeli belli oldu

Borussia Dortmund, EURO 2020 öncesi yetenekli oyuncusu Jadon Sancho'yu kadrosunda tutma konusunda harekete geçti. Alman devi, Sancho'nun serbest kalma fiyatını 120 milyon euro olarak belirledi.

Alman basınında yer alan habere göre; Dortmund, birçok Avrupa devinin listesinde olan 19'luk yıldız ile yeni sözleşme imzalama konusunda önemli bir yol katetti.

Genç yıldızın yeni sözleşmesinde, 120 milyon euro serbest kalma maddesi olacağı ifade edildi.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Barcelona, Manchester United, Chelsea ve PSG gibi devlerin transfer listesinde yer alan Jadon Sacnho için Borussia Dortmund, yeni transferleri Erling Haaland ile iyi bir ikili olacağını düşünüyor.

2017 yazında Manchester City U18 takımından 7.8 milyon euro bonservisle Dortmund'a transfer olan 19 yaşındaki Jadon Sancho, bu sezon Bundesliga'da çıktığı 19 maçta 12 gol ve 14 asistle oynadı.

Sancho, oynadığı toplam 29 resmi maçta 15 gol atıp 17 asist yaptı.