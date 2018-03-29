Sandviç karşılığında transfer olan Jesus'un yükselişi

Brezilya, 2018 Dünya Kupası öncesi oynadığı hazırlık maçında Almanya'yı 1-0 mağlup ederken, konuşulan bir tek isim vardı, Gabriel Jesus...
Ülkesindeki Dünya Kupası öncesinde kaldırımları boyayan 20 yaşındaki Jesus, Almanya maçında galibiyet golünü attı.
Onun hikayesi tam bir peri masalı...
SANDVİÇ KARŞILIĞINDA TRANSFER OLDU
Dört çocuklu bir ailenin en küçük ferdi olan ve annesinin temizlik işçiliği yaparak büyüttüğü Gabriel Jesus'un hayatı sokaklarda oynarken, bir sandviç karşılığında transfer olmasıyla değişiyor.
M.CİTY KEŞFETTİ
Tam 6 yıl boyunca antrenmanlarına yürüyerek gelip gidip gelen Gabriel, Palmeiras'da parlıyor ve 2016-2017 sezonunun Manchester City'e transfer oluyor.
ALMANYA'YI YIKAN İSİM
Kısa sürede kendini kanıtlayan genç futbolcu, Brezilya'nın Almanya'yı 1-0 mağlup ettiği hazırlık maçındaki tek gole imza atarak yeniden futbol gündemine oturdu.