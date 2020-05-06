Sane için ilk teklif 40 milyon euro

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre; Bayern Münih, Sane ile kişisel konularda el sıkıştı.

Alman ekibinin, kulübü Manchester City ile olabildiği en kısa sürede görüşmelere başlayacağı belirtildi. Bayern, Sane için ilk teklif olarak 40 milyon euro teklif etti. City'nin beklediği 100 milyon euronun çok altındaki bu rakam, Alman oyuncunun Schalke 04'ten 2016'da İngiliz ekibine geldiği rakamın az bir rakam altında.

O tarihte, 43 milyon euroya transfer edilen 24 yaşındaki oyuncunun kişisel konularda anlaşması ise Bayern Münih'in en büyük kozu.

60 MİLYON EURODAN FAZLA VERMEK İSTEMİYOR

Bayern, bu rakamı biraz daha yükseltmeye razıyken, 60 milyon euronun altındaki bir rakamı büyük bir başarı olarak görecek.