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Şanghay'da Medvedev şampiyon oldu

Şanghay Masters Tenis Turnuvası'nın finalinde Zverev'i 2-0 yenen Medvedev, kariyerinin ikinci masters şampiyonluğunu kazandı.

| AA
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Şanghay'da Medvedev şampiyon oldu

Şanghay Masters Tenis Turnuvası'nda Rus sporcu Daniil Medvedev şampiyon oldu.

Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) Dünya Turu kapsamında Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde, dünya klasmanının 4 numarası Daniil Medvedev ile 6 numarası Alman Alexander Zverev karşı karşıya geldi.

Zverev'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden Medvedev, kariyerinin ikinci masters şampiyonluğuna ulaştı. Rafael Nadal'ın katılmadığı turnuvada Roger Federer ve Novak Djokovic çeyrek finalde elenmişti

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