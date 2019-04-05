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Şanlıurfalı öğrencilerden Fenerbahçe'ye para yardımı

Fenerbahçe'nin dün resmen başlattığı "FENER OL" isimli yardım kampanyasına Şanlıurfa'da yaşayan minik öğrenciler de destek oldu.

Şanlıurfalı öğrencilerden Fenerbahçe'ye para yardımı
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Fenerbahçe'de "Fener Ol" kampanyası dün akşam saat 19.07 itibariyle başladı.

FB TV ekranlarına çıkan Başkan Ali Koç, kampanyanın startını verdiklerini açıkladı.

Kulübün duyurduğu hesaba yurdun dört bir yanından para gönderilirken, en çok dikkat çeken yardım ise Şanlıurfalı minik öğrencilerden geldi.

DUYDUK Kİ PARASI BİTMİŞ

İlkokul öğrencileri, "Duyduk ki Ali Koç'un parası bitmiş" diyerek biriktirdikleri harçlıkları Fenerbahçe'ye gönderdiklerini söyledi. Öğrencilerin bu görüntüleri, kulüp televizyonundan yayınlandı.

Şanlıurfalı öğrencilerden Fenerbahçe'ye para yardımı - İZLE

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