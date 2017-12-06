Şanlıurfaspor başkanı Emin Yetim gözaltına alındı

Şanlıurfa'daki Tokat olayı büyümeye devam ediyor...

Şanlıurfaspor'un kulüp binasında darp edilen Trabzonsporlu futbolcu Mertcan Çam, kulüp yöneticileri ve saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. DHA'nın haberine göre; Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, futbolcu Mertcan Çam'ı birkaç kişiyle birlikte dövdüğü iddia edilen Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim'i, akşam saatlerinde gözaltına aldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Şanlıurfaspor'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki Mertcan Çam, dün akşam idmana çıktığı sırada saldırıya uğradı. Saldırının ardından karayolu ile Erzincan'a gelen Mertcan Çam, bugün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek kendisini darp eden kişilerden şikayetçi oldu.

CEZALARINI ÇEKECEKLER

Başında, yüzünde ve bacaklarında darp izi olan Çam, vahim bir durum yaşadığını söyledi. Saldırının şokunu üzerinden atamadığını ifade Mertcan Çam, "İki sezondur Urfada'yım. Hakkımı aradım başka bir şey değil. Urfa'dan geldim, Erzincan'da şikayetçi oldum. Gençlik ve Spor Bakanına teşekkür ederim. Gerekli şikayetimi ilgili yerlere yaptım. Kolay kolay sindirilecek bir durum değil. İnşallah adalet yerini bulur. Ben sporcuyum sonuçta, bir sözleşme yapıyorlar, bu benim hakkım. Alınterimle kazanıyorum. O şahıslar, kişi veya kişiler cezalarını çekecekler. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, futbolcu Mertcan Çam'ı birkaç kişiyle birlikte dövdüğü iddia edilen Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim'i, akşam saatlerinde gözaltına aldı.