Şanlıurfaspor başkanı serbest bırakıldı

Kulüp basın sözcüsü Reşat Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolcu Mertcan Çam'ın kulüp başkanı Emin Yetim ve beraberindekiler tarafından önceki gün dövüldüğü iddialarının ardından Yetim'in ifadesine başvurulduğunu söyledi.

EMİN YETİM İFADE VERDİ

Yetim'in suçsuz olduğunun anlaşıldığını ileri süren Toprak "Başkanımız darp iddiasına ilişkin Emniyet'e davet edildi, ifade verdi ve durumu anlattı, serbest bırakıldı. Sorgu işlemleri esnasında emniyet önünde bize destek ve moral veren taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Soruşturmanın takibini biz de sürdüreceğiz. Camiamıza geçmiş olsun" diye konuştu.

Kulüpten önceki gün yapılan yazılı açıklamada ise darp olayının kulüp yönetimiyle ilgisinin bulunduğu iddiaları yalanlanmıştı. Futbolcu Mertcan Çam'ın kulüpten alacakları konusunda çıkan tartışma sonucu aralarında kulüp başkanı Emin Yetim'in de bulunduğu bazı kişilerce darp edildiği öne sürülmüş, Çam, darp olayına ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu.