Şanlıurfaspor'da oyuncuya dayak iddiası

A Spor'daki SonSayfa programına telefonla bağlanan 22 yaşındaki Mertcan Çam'ın ağabeyi Yiğit Çam, "Kardeşim başkanından alacaklarını istemiş, başkan da yanındaki kişilerle birlikte kardeşimi darp etmiş. Kardeşim koşarak uzaklaşmış ve beni aradı. Kardeşime bir taksici yardım etmiş kafası kanlar içindeymiş. Elimde fotoğraflar da var. Bunları menajeri ile paylaştım. Kardeşim Trabzon'a doğru gidiyor. Şanlıurfaspor başkanı kardeşimin telefonuna da el koymuş." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şanlıurfa emniyetinin konu hakkında soruşturma başlattığı ve olayı incelemeye aldığı belirtildi.

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ŞANLIURFASPOR BAŞKANI YALANLADI

Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim ise olayla ilgili bilgisinin bulunmadığını belirterek, "Bizi geçen yıl TFF’ye şikayet etmişti. Biz buna rağmen oyuncu ile yeniden anlaştık. Menajerlerinin ortaya attığı bir dedikodu" ifadelerini kullandı.





KULÜPTEN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Şanlıurfaspor Kulübü'nden "Oyuncumuz Mertcan Çam, kulübe gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Olayın takipçisi olacağız" denildi.