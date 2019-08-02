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Sanneh resmen Göztepe'de

Göztepe, Anderlecht forması giyen stoper Bubacarr Sanneh'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Sanneh resmen Göztepe'de

Süper Lig'de şu ana kadar Galatasaray'dan Eren Derdiyok, Menemenspor'dan Veli Çetin, Hatayspor'dan Murat Paluli, Pendikspor'dan Bahadır Kırdaroğlu ile Borussia Dortmund'dan Hüseyin Bulut'u kadrosuna dahil eden Göztepe, 6'ncı takviyesini Bubacarr Sanneh'i alarak gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar geçen sezon Belçika'nın Anderlecht takımında görev yapan 25 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Bu yaz döneminde ilk yabancı transferini Sanneh'i alarak yapan Göztepe'nin 3 oyuncuyu daha renklerine bağlaması bekleniyor.

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