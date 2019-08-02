Sanneh resmen Göztepe'de

Mustafa Cengiz: Falcao için her şeyi yapıyoruz

1 Galatasaray Emre Mor'u KAP'a bildirdi Galatasaray, yeni transfer Emre Mor'un maliyetini KAP'a bildirdi. Celta Vigo'ya 600 bin euro ödeyecek olan Cimbom, genç futbolcuya ise 4.5 milyon TL maaş verecek.

2 Süper Kupa finalini kadın hakem yönetecek Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan Süper Kupa finalini Stephanie Frappart yönetecek. Karşılaşmanın 4. hakemi Cüneyt Çakır.

3 Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluş kararı Kulüpler ile yayıncı kuruluş arasındaki kriz devam ediyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir, son bir kez daha beIN Sports ile görüşeceklerini açıkladı.

4 Beşiktaş, Riza Durmisi'yi transfer ediyor İtalyan basını, Beşiktaş'ın Laziolu sol bek Riza Durmisi'yi transfer edeceğini yazdı. Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan Danimarkalı futbolcu, İtalyan ekibinin kamp kadrosuna da alınmadı.

5 Fenerbahçe, Deniz Türüç'ü transfer ediyor Emre Mor'u alan Galatasaray'ın transferden çekilmesi üzerine harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, Deniz Türüç'le maaş konusunda el sıkıştı.

6 Ersun Yanal: Transfer süreci devam ediyor Bayern Münih ve Real Madrid maçlarında vasatı aşamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal taraftarlara umut dağıttı. Tecrübeli hoca, "Çok güçlü bir takım kuracağız" dedi.

7 Galatasaray Onuachu'nun peşinde Diagne ve Mitroglou ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, Falcao'nun yanına 2.01'lik santrafor Onuachu'yu transfer etmeyi hedefliyor.

8 Volkan Şen Adana Demirspor'da Adana Demirspor, uzun süredir boşta olan tecrübeli futbolcu Volkan Şen ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

9 Marcelo'nun Alper Potuk şaşkınlığı Fenerbahçe-Real Madrid maçında sahaya kaptan olarak çıkan Alper Potuk'un el sıkıştıktan sonra dönüp gitmesi gülüşmelere neden oldu.